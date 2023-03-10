В Україну завезли небезпечні морепродукти: що про них відомо

В Україну завезли небезпечні морепродукти з норовірусом. Він негативно впливає на здоров’я людини, передає НСН.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів отримала повідомлення про небезпеку через систему швидкого оповіщення для харчових продуктів та кормів. У ньому йшлося про те, що в устрицях Crassostrea gigas були виявлені ознаки норовірусу, відомого також під назвою вірус Норуолк або Норфолк. Це одна з найпоширеніших причин шлунково-кишкових інфекцій вірусного походження.

Однією з відмінностей норовірусу від інших є висока заразність і стійкість. Фахівці зазначають, що ця інфекція може спровокувати нові масштабні епідемії.

В Україну завезли небезпечні морепродукти

У Держпродспоживслужбі зазначили, що морепродукти імпортували з Франції. Їх виробником є компанія Les jardins ostréicoles de tatihou, пакувальник – італійська компанія Friulpesca SRL. Одержувач в Україні – ТзОВ «МЕТРО Кеш енд Кері Україна», проспект Петра Григоренка, 43, м. Київ.

Миколаївське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби закликає всіх операторів ринку вилучити цей продукт з обігу у термін не більше двох робочих днів.

Людей просять не купувати небезпечний товар. А у випадку його виявлення, сповіщати Миколаївське районне управління Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області за номером: (067)7584682 або на електронну адресу: nikregion_2018@ukr.net.

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