В Україні змінюються правила виходу на пенсію за віком: подробиці

З 2023 року в Україні змінюються правила виходу на пенсію за віком. Зараз українцям, щоб вийти на пенсію у 60 років треба мати 29 років робочого стажу. Повідомляє NNS.

Але у 2028 року для визоду на пенсію українцям треба мати 35 років робочого стажу. Починаючи з наступного року, кількість років для виходу на заслужений відпочинок буде зростати. Так, вже у 2023 році для виходу на пенсію у 60 років треба буде мати вже 30 років стажу.

В Україні змінюються правила виходу на пенсію

Що робити, не накопичили необхідну кількість стажу для виходу на пенсію у 60 років

Громадяни, які не встигли або не змогли накопичити достатню кількість стажу для виходу на пенсію у 60 років, зможуть вийти на пенсію у 63 роки за умови наявності стажу не менше за 20 років;

Українці, які змогли накопичити від 15 до 20 років стажу, зможуть піти на заслужений відпочинок у 65 років;

Якщо трудовий стаж менше за 15 років, українці, які досягли 65 років, замість пенсії зможуть отримувати соціальну допомогу від держави за умови, що після 65 років у пенсіонера дохід буде меншим, ніж прожитковий мінімум.

Як вирішити проблему з нестачею страхового стажу

Якщо є час, офіційно працевлаштуватися, щоб накопичити стаж; Якщо є кошти, можна добровільно сплачувати внески до Пенсійного фонду, Можна просто докупити недостатній стаж за ціною в 44% мінімальної зарплати за кожен місяць.

Джерело

Які є 5 обов’язкових умов для дострокового виходу на пенсію за віком