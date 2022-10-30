Які є 5 обов’язкових умов для дострокового виходу на пенсію за віком

Названо 5 обов’язкових умов для дострокового виходу на пенсію за віком.



У 2015 році було скасовано норму про достроковий вихід на пенсію. У лютому цього року ухвалено Закон, який повертає право громадян на достроковий вихід на пенсію за віком. Набрав чинності цей Закон 30 квітня.

Про це розповів начальник Головного управління Пенсійного фонду у Дніпропетровській області Юрій Козак, передає NNS, з посиланням на видання “На пенсії”.

Так, з 30 квітня поточного року можна вийти на пенсію за віком достроково. Але, щоб скористатися правом дострокового виходу на пенсію, потрібно дотриматись кількох важливих умов.

Перша. На день звільнення з роботи людині має залишатися не більше як півтора року до досягнення пенсійного віку (60 років, визначено ст. 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”).

Друга. Обов’язковою умовою призначення такої пенсії є наявність страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі. Для чоловіків це 35 років, для жінок – 30 років.

Третя. Звільнення має відбуватися з ініціативи роботодавця виходячи з змін умов праці.

Четверта. Новація передбачена лише для осіб, трудовий договір з якими розірваний у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці, у тому числі з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скорочення чисельності чи штату працівників.

П’ята. Людина повинна зареєструватися в державній службі зайнятості, при цьому не має бути придатна для неї робота.

І ще один не менш важливий нюанс, якщо пенсіонер працюватиме у період досягнення пенсійного віку, дострокова пенсія не виплачуватиметься.

Вимога щодо страхового стажу для жінок у 30 років незмінна чи залежатиме від року виходу на пенсію? За наявності права виходу на пенсію достроково за віком вимога страхового стажу безпосередньо залежатиме від року виходу на пенсію. Маючи не менше 30 років страхового стажу, жінки зможуть достроково вийти на пенсію за півтора року до досягнення 60 років тільки в період з 1 січня по 31 грудня 2023 року, оскільки з 2024 року вони мають право на пенсію у 60 років за наявності не менше ніж 31 рік страхового стажу. Поступово кількість необхідного стажу збільшуватиметься і у 2028 році досягне 35 років.

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