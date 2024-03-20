На замовлення спалювали житло людей: в Україні ліквідовували угруповування

В Україні ліквідовували угруповування, яке на замовлення спалювало житло людей по всій державі.

Про йдеться на сайті поліції, передає НСН.

«Таку «послугу» можна було замовити в телеграм-каналі — коштувало це від 500 до 3000 доларів. Палії розробляли план вчинення злочину: проводили розвідку місцевості, закуповували паливно-мастильні матеріали та робили з них «коктейлі Молотова». Наступні десять років вони можуть провести за ґратами», йдеться у повідомленні.

Організаторами злочинного угруповування виявилися 20-річний та 26-річний мешканці Київської та Чернігівської областей.

Для виконання «брудної» роботи вони залучили девʼятьох мешканців Київщини та Житомирщини віком від 17 до 34 років. Організатори злочинного угруповування приймали замовлення на підпали та розподіляли між членами ОЗГ гроші, отримані за скоєння злочинів.

Фігуранти організовували виїзд на місце події у будь-яку точку країни та закидали будинки й квартири пляшками із запалювальною сумішшю, фільмуючи підпал чужого майна на камеру. Відео надсилали замовникам в якості підтвердження виконання. За послугу просили від 500 до 3000 доларів, говорять у поліції.

В Україні ліквідовували угруповування, яке на замовлення спалювало житло

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Зловмисники встигли пошкодити чотири квартири та пʼять будинків в Чернігівській, Полтавській, Львівській, Житомирській, Вінницькій та Київській областях.

Поліція провела 24 обшуки за місцями проживання учасників групи і зібрали беззаперечні докази причетності до серійних підпалів всіх одинадцятьох учасників злочинної групи. Правоохоронці вилучили боєприпаси, понад 10 тисяч доларів у різній валюті, мобільні телефони, на які приймались замовлення та фільмувались злочини і банківські картки, на які перераховувались кошти за скоєне.

Всім учасникам злочинної групи, включаючи організаторів, повідомлено про підозру за умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу організованою групою (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 194 Кримінального Кодексу України).

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