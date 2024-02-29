Волонтери терміново шукають житло на Дніпропетровщині для переселенців з тваринами. Про це, зокрема, написала відома волонтерка Lala Tarapakina – учасниця евакуаційних місій, передає НСН. За її словами, ситуація просто катастрофічна – переселенцям з домашніми улюбленцями дуже важко знайти житло.

Шукаю теплі контакти голів громад Дніпропетровської області. Для розселення евакуйованих родин з тваринами з прифронтової Донеччини. Просто зараз терміново шукаю житло саме в Дніпропетровській області (навколо Павлограду) – бо туди їде переважна більшість родин, що сьогодні терміново евакуюються, – написала Lala Tarapakinа

Вона каже, що евакуаційні місії за ці місяці зробили майже неможливе, намагаючись не тільки вивозити, але пояснювати людям необхідність рятувати всю, без виключення, родину.

І люди все більше намагаються це робити.

Але інша катастрофа чекала там, де не очікувалося. Неможливо знайти дім, де пускали б з собакою. Дім в селі, – каже волонтерка

Вона розповідає, що, наприклад, для родини, яка виїхала з Курахівки, це перетворилося на особисту трагедію – евакуації чекає вагітна дівчина та її мати. Свекруха дівчини виїхала раніше в Богданівку, що на Дніпропетровщині.

Їм не дають заїхати в будинок з двома чемними собаками, і вони шукають житло, тому що ми не можемо гарантувати їм, що зможемо вивезти тварин, – каже учасниця евакуаційної місії

За її словами, потрібна саме Дніпропетровщина.

Пишіть нам на 12 Вартових. Ми дуже дуже чекаємо. Катастрофа потенційно подертих котом шпалер не має стати глобальною, – пише волонтерка

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