В Міноборони прокоментували прогнози експертів щодо «паузи у війні», яку можуть спричинити зимові морози. Повідомляє NNS.

В Міноборони прокоментували прогнози щодо «паузи у війні»

«Ті, хто зараз говорить про можливу “паузу в бойових діях” через морози взимку, напевно, ніколи не засмагали в січні на Південному березі Криму», йдеться в повідомленні Міноборони у Твітері.

Нагадаємо, заступник міністра оборони Володимира Гаврилов розповів, коли закінчиться війна і звільнять Крим. Він припустив, що ЗСУ можуть повернутися у Крим вже у грудні цього року, війна може завершитися навесні наступного.

В ОП прокоментували ворожий обстріл гуманітарної точки на Херсонщині