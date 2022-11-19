В ОП прокоментували ворожий обстріл гуманітарної точки на Херсонщині. 19 листопада російські війська обстріляли гуманітарну точку у селищі Білозерка.

Внаслідок чого поранено 5 осіб. Повідомляє NNS. На цей обстріл у своєму телеграм-каналі відреагував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

В ОП прокоментували ворожий обстріл гуманітарної точки у селищі Білозерка

«Терористи з рф б‘ють по гуманітарних точках на деокупованих територіях. Жалюгідна тактика нікчемних “совків”. Кожна така деталь у пазлі злочинів росії буде доказом для трибуналу, майбутніх покарань та компенсацій українцям. Декілька поколінь росіян відповідатимуть за все це зло», написав він.

Зазначимо, що артилерійський обстріл розпочався, коли людям роздавали хліб.

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