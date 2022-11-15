В Міненерго прокоментували наймасовіший обстріл енергетичної системи України. Ракетна атака може вплинути не тільки на роботу енергетики нашої країни, а й сусідніх держав. Повідомляє NNS.

В Міненерго прокоментували наймасовіший обстріл України

«Знову Росія завдає масштабних ракетних ударів по об’єктах енергетики. Це наймасованіший обстріл енергосистеми з початку війни. Ця атака може вплинути не лише на енергосистему України, а й на енергосистеми деяких наших сусідів. Влучання відбуваються по всій українській енергосистемі: як по об’єктах генерації, так і по системі передачі електроенергії», повідомив Міністр енергетики Герман Галущенко.

15 листопада Росія вдарила по території України крилатими ракетами повітряного та морського базування, залучивши 14 літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95, кораблі Чорноморського флоту та іранські ударні дрони-камікадзе.

Всього було випущено було випущено близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область). Також близько 20 ракет Калібр морського базування з акваторії Чорного моря та 10 дронів-камікадзе.