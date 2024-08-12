Володимир Зеленський підтвердив проведення операції в Курській області – подробиці

12 серпня президент України Володимир Зеленський підтвердив проведення операції в Курській області. Нині Україна контролює близько 1000 квадратних кілометрів територій рф.

Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на сторінку голови держави у «Фейсбук».

Сьогодні пройшла Ставка. На ній була доповідь Головкома Олександра Сирського щодо наступальної операції у Курській області.

Зараз продовжується проведення наступальної операції у Курській області. Нині наші військові контролюють близько 1000 квадратних кілометрів території росії. Угруповання військ виконує поставлені задачі, бої йдуть фактично по всьому фронту, ситуація перебуває під контролем українських військових.

Володимир Зеленський підтвердив проведення операції в Курській області: відео

«Вдячні всім солдатам і командирам за стійкість та рішучі дії. Серед іншого доручили міністру внутрішніх справ, іншим урядовцям, СБУ підготувати гуманітарний план для території проведення операції», написав Зеленський.

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