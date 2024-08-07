Суджа була столицею України: що про це відомо і що там зараз відбувається

Суджа – місто з населенням трохи більше 5 тисяч осіб у Курській області РФ, яке зараз знаходиться під потужним вогнем і фактично зруйноване, було у свій час столицею України. Щоправда, зовсім не довго, але все ж…

«Новини України – НСН» розповідають, що про це відомо, а також про те, що зараз відбувається у Курській області.

Суджа була столицею України – що про це відомо

Події відбувалися у буремному 1918 році, коли було створено тимчасовий робітничо-селянський уряд України — другий уряд радянської України, проголошений 28 листопада 1918 р. в Курську і створений на підвалинах ВЦВРК для політичного завуалювання військової інтервенції РСФРР проти УНР. Маріонетковий уряд очолював російський шовініст Ю. П’ятаков, до складу входили здебільше не українці, а сам орган одразу ж переїхав до Суджі. Тому місто фактично стало столицею радянської України.

З аналізу протоколів Тимчасового робітничо-селянського уряду України випливає, що Суджа майже місяць була столицею Радянської України (з 29 листопада до 27 грудня 1918 р.). А потім, від 27 грудня 1918 р. до початку січня 1919 року уряд перебував у Білгороді.

3 січня 1919 року радянське військо окупувало Харків, де й невдовзі опинився цей уряд.

Що зараз відбувається у місті Суджа і в цілому у Курській області

Події на території Курської області розвиваються дуже динамічно і встановити достовірність новин, які надходять звідти, доволі складно. Тип паче, українське керівництво нічого не коментує.

Але станом на 16:00 7 серпня точно відомо, що там тривають бойові дії від учора.

Російські військові блогери повідомляють про нібито захоплення ЗСУ більше 10 населених пунктів. Публікують ось таку мапу. Мова йде про 50-70 квадратних кілометрів території.

Публікують ось таку мапу.

Згідно із мапою, Суджа поки що не захоплена, але вона знаходиться під масованим вогнем, і місцеві кажуть, що «місто в мотлох». Більша частина населення виїхала. Мешканці, які залишилися, ховаються по підвалах і храмах.

Публікують ось таке відео з Суджи.

Також повідомляється, що ЗСУ зайняли газовимірювальну станцію «Суджа» в Курській області. ГВС «Суджа» – єдина станція, через яку здійснюється прокачування газу для транзиту до Європи. «Газпром» подає через неї газ обсягом 42 млн кубометрів на добу.

А ще Z-блогери скиглять, що за добу українці «впустили» три їх військові гелікоптери. МІ-28, МІ-8 та КА-52. При чому гелікоптери були збиті за допомогою FPV-дронів.

Ось відео однієї з успішних операцій.

Тим часом Путін виступив під час Радбезу, де прокоментував події у Курській області.

Відео виступу Путіна опублікувала пресслужба Кремля.

У нас з вами великий порядок денний за основними напрямками діяльності уряду, але почати доведеться з подій у Курській області. Як відомо, київський режим вчинив чергову масштабну провокацію, веде невибіркову стрілянину з різних видів зброї, зокрема ракетної, по цивільних будівлях, житлових будинках, машинах швидкої допомоги, – сказав диктатор

Він також заявив, що одразу після наради проведе зустріч з керівниками силових відомств.

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