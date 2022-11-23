Українцям розповіли, як безплатно зробити флюорографію. Відповідне роз’яснення надали в НСЗУ. Повідомляє NNS.

Послуга флюорографії покривається програмою медичних гарантій, якщо людина має направлення від лікуючого або сімейного лікаря. Чи проходить вищезгадану процедуру під час лікування в стаціонарі.

Як безплатно зробити флюорографію з направленням лікаря

На флюорографію пацієнта направляє сімейний або лікуючий лікар. Він визначає необхідність проведення відповідного дослідження та виписує електронне або паперове направлення. З ним потрібно прийти в медичний заклад, який надає допомогу в амбулаторних умовах за договором з НСЗУ. Дізнатися адресу найближчого медзакладу можна за телефоном 16-77.

В яких випадках флюорографія буде платною

Платною флюорографія може бути, якщо пацієнт самостійно вирішує пройти таке дослідження, без направлення лікаря. В НСЗУ закликають не вдаватися до таких кроків. Оскільки ваш сімейний лікар бачить комплексну картину та зможе розшифрувати результати обстеження правильно.

Джерело – НСЗУ

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