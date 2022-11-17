За яких умов, українці можуть безплатно пройти процедуру гемодіалізу. В НСЗУ надали відповідні роз’яснення. Повідомляє NNS.

Аби почати лікування методом гемодіалізу амбулаторно, Вам потрібно мати направлення від нефролога після встановлення відповідного діагнозу.

Українці можуть безплатно пройти процедуру гемодіалізу

За пакетом «Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах» пацієнт отримує наступні безоплатні послуги:

Первинний огляд та подальше спостереження;

Контроль ефективності діалізного лікування;

Своєчасну діагностику, профілактику та лікування ускладнень із направленням до лікарів-спеціалістів;

Проведення процедури гемодіалізу;

Проведення необхідних лабораторних досліджень;

Забезпечення лікарськими засобами з Нацпереліку основних лікарських засобів, а також медичними виробами та розхідними матеріалами.

Найближчий медзаклад, де проводиться лікування методом гемодіалізу за договором з НСЗУ можна дізнатися за телефоном 16-77.

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