В Україні обирають найкращу поштову марку 2023 року: як взяти участь

В Україні обирають найкращу поштову марку 2023 року. Голосування проходить на сторінці генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського у соціальній мережі «Фейсбук».

Воно розпочалося 16 січня, передає НСН

«Минулий рік був досить насиченим поштовими випусками. Ми і віддавали честь нашим захисникам, енергетикам та залізничникам, і відправляли в нокаут путлера, і увіковічнювали славу міст-героїв. А рік закінчили дуже теплим та трішки веселим випуском з новітнім образом святого Миколая та першою маркою в української Лаврі, що дуже резонує з тим настроєм, з яким хочеться почати 2024», пише Смілянський

Протягом минулого року «Укрпошта» здійснила 18 випусків. З них до 21 січня українцям треба обрати найкращу. Серед них 10 марок і 8 блоків.

«Голосуємо у коментарях: «найкраща марка №…; найкращий блок №…». Має вийти 2 номера, один на марку, інший – на блок, це важливо. 24 січня будуть відомі переможці, а їх автори – нагороджені», наголосив Смілянський.

В Україні обирають найкращу поштову марку 2023 року: список