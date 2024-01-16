В Україні обирають найкращу поштову марку 2023 року: як взяти участь

В Україні обирають найкращу поштову марку 2023 року. Голосування проходить на сторінці генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського у соціальній мережі «Фейсбук».
Воно розпочалося 16 січня, передає НСН
«Минулий рік був досить насиченим поштовими випусками. Ми і віддавали честь нашим захисникам, енергетикам та залізничникам, і відправляли в нокаут путлера, і увіковічнювали славу міст-героїв. А рік закінчили дуже теплим та трішки веселим випуском з новітнім образом святого Миколая та першою маркою в української Лаврі, що дуже резонує з тим настроєм, з яким хочеться почати 2024», пише Смілянський
Протягом минулого року «Укрпошта» здійснила 18 випусків. З них до 21 січня українцям треба обрати найкращу. Серед них 10 марок і 8 блоків.
«Голосуємо у коментарях: «найкраща марка №…; найкращий блок №…». Має вийти 2 номера, один на марку, інший – на блок, це важливо. 24 січня будуть відомі переможці, а їх автори – нагороджені», наголосив Смілянський.
В Україні обирають найкращу поштову марку 2023 року: список
- Воїни світла. Воїни добра”, присвячені українським комунальним службам, які працюють в умовах війни;
- “ПТН ПНХ!”, де зображене графіті в Бородянці на Київщині, яке створив британський вуличний художник Бенксі;
- “Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель”, присвячена річниці звільнення Київщини;
- Kalush Orchestra, присвячена переможцям “Євробачення-2022”;
- “Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу” із зображенням різних родів військ ЗСУ;
- “Слава Силам оборони і безпеки України! ГУР МОУ”;
- “Слава Силам оборони і безпеки України! СБУ”;
- “Мир — найвища цінність людства”, підготовлена до Дня захисту дітей;
- “Діти Перемоги малюють Україну майбутнього”, також до Дня захисту дітей, а дизайн марки обирали в “Дії”;
- “Винищувачі зла” із зображенням літака F-16;
- “Україна-мати” із зображенням київського монумента “Батьківщина-мати” з українським гербом на щиті та червоним намистом на шиї;
- “Вічна пам’ять!”, присвячена Дню пам’яті захисників України 29 серпня;
- “Міста Героїв. Харківщина” до річниці визволення від російської окупації частини Харківської області;
- “Зброя Перемоги. Світ з Україною” — благодійний блок для із зображеннями Challenger 2, Leopard 2, Patriot, CAESAR та M2 Bradley;
- “Хрест бойових заслуг”;
- “Героїчні професії. Залізні люди”, присвячена працівникам “Укрзалізниці” до Дня залізничника;
- “Подарунки від Святого Миколая” до Дня святого Миколая і Дня Збройних сил України;
- “Українські колядки в Києво-Печерській лаврі”, спецпогашення якої відбулось в Успенському соборі за участі митрополита Епіфанія.