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Україна повернула додому ще 9 дітей – подробиці

Журналіст
Україна повернула додому ще 9 дітей подробиці

22 березня Україна повернула додому ще 9 дітей. Зокрема 4 дитини з дитячих будинків.

Про це повідомив Андрій Єрмак, передає НСН

«У межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA наша команда разом з представниками Офісу Омбудсмана виконала чергову задачу», йдеться у повідомленні.

Україна повернула додому ще 9 дітей

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За словами Андрія Єрмака, серед п’ятьох дітей, яких викрали росіяни, 4 були з дитячих будинків віком від 3 до 10 років та одна 12-річна дівчина.

Інших чотирьох дітей повернули з тимчасово окупованих територій напередодні. Вони вже відвідали Центр захисту прав дитини, де свідчили правоохоронцям про злочини росіян, очевидцями яких вони стали.

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Їх змушували ходити в російські школи, де розповідали, що немає самостійної України.

Станом на початок березня Україна підтвердила незаконне вивезення 19 546 дітей до рф.

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