Вихідні та свята у квітні: скільки будемо відпочивати

У квітні на українців очікують 10 офіційних вихідних та 30 робочих днів. Через дію воєнного стану, додаткових вихідних на Великдень не буде, повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.
В наступному місяці українці працюватимуть 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 та 28 квітня. А відпочиватимуть 1 і 2, 8 і 9, 15 і 16, 25 і 26, 29 та 30 квітня. Окрім Великодня, у квітні відзначається День геолога – 2 квітня, День працівників ракетно-космічної галузі України – 12 квітня та День Землі – 22 квітня.
Які свята відзначаємо у квітні
- 1 квітня — День сміху;
- 2 квітня — Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму, Міжнародний день дитячої книги, День геолога;
- 4 квітня — Міжнародний день освіти з питань мінної небезпеки, Міжнародний день Інтернету, День веб-майстра;
- 7 квітня — Всесвітній день здоров’я, Благовіщення Пресвятої Богородиці;
- 8 квітня — Міжнародний день циган
- 11 Квітня — Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів;
- 12 квітня — День працівників ракетно-космічної галузі України, Всесвітній день авіації та космонавтики;
- 15 квітня — День карного розшуку, День довкілля;
- 16 квітня — Великдень;
- 17 квітня — День працівників пожежної охорони;
- 18 квітня — Міжнародний день пам’яток і видатних місць, День пам’яток історії та культури;
- 22 квітня — День Землі;
- 23 квітня — Всесвітній день книги та авторського права, Всеукраїнський день психолога;
- 26 квітня — Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф, Міжнародний день секретаря, Всесвітній день інтелектуальної власності;
- 28 квітня — Всесвітній день охорони праці;
- 29 квітня — Міжнародний день танцю.
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