Вихідні та свята у квітні: скільки будемо відпочивати

У квітні на українців очікують 10 офіційних вихідних та 30 робочих днів. Через дію воєнного стану, додаткових вихідних на Великдень не буде, повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.

В наступному місяці українці працюватимуть 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 та 28 квітня. А відпочиватимуть 1 і 2, 8 і 9, 15 і 16, 25 і 26, 29 та 30 квітня. Окрім Великодня, у квітні відзначається День геолога – 2 квітня, День працівників ракетно-космічної галузі України – 12 квітня та День Землі – 22 квітня.

Які свята відзначаємо у квітні

1 квітня — День сміху;

2 квітня — Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму, Міжнародний день дитячої книги, День геолога;

4 квітня — Міжнародний день освіти з питань мінної небезпеки, Міжнародний день Інтернету, День веб-майстра;

7 квітня — Всесвітній день здоров’я, Благовіщення Пресвятої Богородиці;

8 квітня — Міжнародний день циган

11 Квітня — Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів;

12 квітня — День працівників ракетно-космічної галузі України, Всесвітній день авіації та космонавтики;

15 квітня — День карного розшуку, День довкілля;

16 квітня — Великдень;

17 квітня — День працівників пожежної охорони;

18 квітня — Міжнародний день пам’яток і видатних місць, День пам’яток історії та культури;

22 квітня — День Землі;

23 квітня — Всесвітній день книги та авторського права, Всеукраїнський день психолога;

26 квітня — Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф, Міжнародний день секретаря, Всесвітній день інтелектуальної власності;

28 квітня — Всесвітній день охорони праці;

29 квітня — Міжнародний день танцю.

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