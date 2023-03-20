Благовіщення Пресвятої Богородиці 2023: дата і заборони

Благовіщення Пресвятої Богородиці належить до 12 головних церковних свят. Воно є одним з важливих після Різдва та Великодня. Повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.

Благовіщення Пресвятої Богородиці не є перехідним святом. Його щорічно відзначають за юліанським календарем 7 квітня. У нинішньому році свято випадає на п’ятницю.

Благовіщення Пресвятої Богородиці: традиції

Цього дня у храмах проводять урочисті літургії, а священники вдягаються у блакитний одяг. Віруючі обов’язково відвідують служби, де освячували воду.

Після літургії в давнину випускали в небо голубів – люди вірили, що птахи долетять до неба і розкажуть ангелам-охоронцям про всі події. У Благовіщення вважається, що відкриваються небеса і Господь може почути молитва людей та їхні прохання. Саме в цей період відбуваються паломництва до святих місць.

За столом цього дня намагаються зібратися усією родиною. Хоча Благовіщення припадає на Великий піст, у свято можна зробити послаблення. У меню дозволено – рибу, морепродукти, олію та келих вина.

Благовіщення Пресвятої Богородиці: заборони

Благовіщення Пресвятої Богородиці, як і будь-яке церковне свято має заборонт. В цей день не можна займатися тяжкою фізичною працею та рукоділлям. Також не можна позичати або брати в довго.

У церкві на Благовіщення не проводять вінчання, хрестини та інші обряди. Також не можна лихословити, лаятись, провокувати конфлікти. Потрібно молитися та утримуватися від мирських радощів та насолод.

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