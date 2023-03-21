Наступне підвищення пенсій відбудеться вже у квітні – Мінсоцполітики

У березні стартувала щорічна індексація пенсій. Близько 10 мільйонів українців отримали надбавку до пенсійних виплат. Наступне підвищення пенсій відбудеться у квітні

Цьогорія на українців чекають іще два етапи перегляду пенсій. Наступне підвищення пенсій відбудеться вже у квітні. Зміни матимуть індивідуальний характер.

Про це розповідає НСН з посиланням на Мінсоцполітики.

В квітні відбудеться наступне підвищення пенсій

В квітні на підвищення пенсії можуть розрахувати громадяни, які досягли пенсійного віку, але продовжують працювати. При розрахунку суми доплати буде братися до уваги:

збільшення страхового стажу

розмір заробітної платні.

Якщо пенсіонер отримував нижчу зарплату за ту, яку отримував до пенсії, то враховуватись буде лише його стаж. Якщо зарплата стала більшою, то будуть звертати увагу як на стаж, так і на заробітні плату.

Зверніть увагу, що перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам роблять лише в тому випадку, якщо з моменту призначення пенсії або попереднього перерахунку минуло не менше ніж 24 місяці. При цьому збільшення стажу не обов’язково має становити 24 місяці. Воно може бути і меншим.

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