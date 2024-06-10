Рідні полонених будуть отримувати сповіщення у Дії – Михайло Федоров

Рідні полонених будуть отримувати сповіщення у Дії від Координаційного штабу.

Про це 10 червня повідомив Михайло Федоров, передає сайт «новини України – НСН».

«Родини військовополонених і цивільних, яких росія утримує в полоні, а також сім’ї зниклих безвісти — вразливі. Часто цим користуються росіяни та надсилають компрометуючі повідомлення, де просять гроші в обмін на «звільнення з полону». Або спамери спекулюють на цій темі, прикріпляють лінк, а потім викрадають дані людини», йдеться у повідомленні.

Відтепер всі сповіщення з кабінету з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими будуть у Дії.

Рідні полонених будуть отримувати сповіщення у Дії

За словами Михайло Федорова, коли зникає людина, її рідні залишають заяву в особистому кабінеті на сайту Координаційного штабу. У додаток «Дія» надійдуть наступні сповіщення:

заяву підтвердили;

до справи додали інформацію;

людину звільнили з полону.

«Якщо людина вважалась зниклою безвісти, а потім вдалося підтвердити, що вона в полоні, — також буде сповіщення в Дії», додав Федоров.

Ще новини України: Росія визнала, що утримує в полоні журналістку Вікторію Рощину – Сергій Томіленко