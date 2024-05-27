Росія визнала, що утримує в полоні журналістку Вікторію Рощину – Сергій Томіленко

Росія визнала, що утримує в полоні журналістку Вікторію Рощину. Вона зникла у серпні 2023.

Про це повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко, передає сайт «новини України – НСН».

У квітні батько Вікторії Рощиної отримав лист від міністерства оборони рф. Про що чоловік повідомив НСЖУ.

«За наявними відомостями, Рощина Вікторія Володимирівна, 6.10.1996 року народження, затримана і наразі перебуває на території Російської Федерації», йдеться у листі, підготовленому російською військовою поліцією

Росія визнала, що утримує в полоні журналістку Вікторію Рощину

Батьки Вікторії звернувся по допомогу до Міжнародного комітету Червоного хреста, який підтвердив, що Вікторія перебуває в полоні. Проте доступу до неї наразі немає.

«НСЖУ вимагає негайного і безумовного звільнення з полону Вікторії Рощиної та інших незаконно захоплених журналістів», додав Сергій Томіленко.

Вікторія Рощина була вже у полоні у березні 2022 року. Її затримали силовики ФСБ рф на 10 днів та відпустили. Тоді журналістка готувала матеріали про воєнні дії в Запорізькій та Донецькій областях.

Після звільнення з полону вона продовжувала працювати журналісткою на підконтрольній Україні території. Вікторія Рощина працювала на «Громадському», «Українській правді» та «Радіо Свобода». У 2022 році вона отримала нагороду Міжнародного жіночого медійного фонду «За мужність у журналістиці».

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