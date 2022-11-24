Скіфське золото, елітні авто, катер – поплічники Богуслаєва намагалися вивезти з України його майно

Поплічники Богуслаєва намагалися вивезти з України його майно. Реалізувати задумане їм завадила Служба безпеки України. Повідомляє NNS.

«Служба безпеки розшукала активи президента АТ «Мотор Січ» на сотні мільйонів гривень. Це майно намагалися приховано вивезти з України, щоб уникнути його арешту у межах кримінального провадження. Серед вилученого – раритетні автомобілі та вогнепальна зброя, а також Скіфське золото і предмети античних часів та Київської Русі», йдеться в повідомленні СБУ.

Правоохоронці встановили учасників оборудки. Ними виявилися керівники структурних підрозділів заводу «Мотор Січ». Вони намагались сховати майно свого очільника на території підконтрольних комерційних структур.

У подальшому посадовці планували нелегально вивезти «активи» за кордон. Але контррозвідники та слідчі СБУ спрацювали на випередження. Їм вдалося своєчасно встановити організаторів та місце знаходження схованок. Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили:

7 елітних автомобілів, у тому числі 4 раритетних;

катер;

3 мисливські рушниці й гвинтівку;

велику кількість предметів старовини народів Європи.

Все майно вилучили та відправили на експертизу. Тривають заходи з накладення на нього арешту. Також СБУ викрила інших представників найближчого оточення Богуслаєва, які схиляли працівників заводу до збору підписів під «колективним зверненням» щодо пом’якшення міри запобіжного заходу для їхнього керівника.

Поплічники Богуславського намагалися вивезти з України його: фото

Нагадаємо, В’ячеслава Богуслаєва та керівника одного із Департаментів «Мотор Січі» затримали у жовтні. За даними слідства, керівництво заводу незаконно постачало українські авіадвигуни до РФ після 24 лютого 2022 року.

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