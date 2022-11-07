Низка стратегічних компаній України переходить у власність держави. Навіщо націоналізують підприємства “Мотор Січ”, “Укрнафта”, “АвтоКрАЗ” та інші.

Ці підприємства пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, В’ячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним. Президент Володимир Зеленський запевнив, що це піде на користь українській армії.

Про передання підприємств у держвласність готується рішення НКЦПФР, яке є у розпорядженні OBOZREVATEL, передає NNS.

Йдеться про примусове відчуження у власність держави акцій:

ПАТ “Укрнафта”;

ПАТ “Укртатнафта”;

АТ “Мотор Січ”;

ПрАТ “АвтоКрАЗ”;

ПрАТ “Запоріжтрансформатор”.

Зеленський зазначив, що рішення про перехід у власність держави активів стратегічно важливих підприємств було ухвалено на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача.

“Наша відсіч ворогу має бути максимально ефективною та злагодженою… Такі кроки, необхідні для нашої держави в умовах війни, здійснюються згідно з чинними законами і допоможуть забезпечувати нагальні потреби нашого сектору оборони”, пояснив Зеленський.

Підставою для такого рішення став ухвалений у вересні закон України “Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму військового чи надзвичайного стану”.

При цьому колишні власники та міноритарні акціонери цих компаній отримають компенсацію, проте далеко не одразу.

“Компенсація за примусово відчужене майно в умовах правового режиму воєнного стану з наступним повним відшкодуванням його вартості здійснюється протягом п’яти наступних бюджетних періодів, правового режиму надзвичайного стану – протягом одного наступного бюджетного періоду після скасування правового режиму військового або надзвичайного стану за рахунок коштів державного бюджету”, йдеться у документі.

Хто керуватиме компаніями

Керуватиме означеними стратегічними підприємствами Міноборони. Адже, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, “вилучені активи набули статусу військового майна”.

При цьому він наголосив: після закінчення дії воєнного стану в Україні ці підприємства “можуть бути повернені власникам”. Щоправда, є й інший варіант: їм “буде відшкодовано їхню вартість”.

“Вилучені активи набули статусу військового майна, їхнє управління передано Міністерству оборони України. Для забезпечення потреб країни в умовах воєнного стану ми маємо право приймати такі рішення”, сказав Данілов.

Зі свого боку, сам міністр оборони – Олексій Резніков – зазначив: нові наглядові ради відчужених підприємств вже сформовані. На них покладено функції призначення поточного менеджменту – “тобто виконавчих керівників та ін., аби робота підприємств не припинилась”.

У кого “відібрали” компанії

Аналітики зазначають: компаніям Коломойського в найбільшій нафтовидобувній компанії України “Укрнафта” належить близько 42% акцій. Ще 50% плюс 1 акцією володіє держава (в особі “Нафтогазу”). Інші належать міноритарним акціонерам компанії.

“В “Укртатнафті” олігарх спільно з партнером Геннадієм Боголюбовим володіють близько 60%. Інші – у “Нафтогазу”. Ключовим активом “Укртатнафти” є Кременчуцький нафтопереробний завод, який у травні вивели з ладу російські ракетні обстріли”, йдеться в матеріалі.

“Мотор Січ” донедавна перебувала у володінні В’ячеслава Богуслаєва. У 2017 році він продав 56% акцій компанії китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. У жовтні Богуслаєва заарештували, звинувативши у державній зраді.

Компанія “АвтоКрАЗ” входить до групи “Фінанси та кредит” олігарха-втікача Костянтина Жеваго. Підприємство займається виготовленням великовантажних автомобілів. Власником компанії-банкрута “Запоріжтрансформатор” (виробництво трансформаторного та реакторного обладнання) є російський олігарх Костянтин Григоришин.