До 25 500 гривень: в Україні хочуть підвищити штраф за прослуховування російської музики

В Україні хочуть підвищити штраф за прослуховування російської музики. Зараз його сума складає 70 гривень.

Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Обозреватель.

Законопроект щодо підвищення штрафів за прослуховування російської музики зареєстрували у Верховній Раді України. Він передбачає штраф за публічне виконання, показ, демонстрацію та сповіщення у закладах торгівлі, громадського харчування та сфери послуг музичних фонограм, відеограм, музичних кліпів та інших творів російською мовою.

В Україні хочуть підвищити штраф за прослуховування російської музики

Якщо цей законопроект приймуть, то за його порушення українцям доведеться сплатити від 5100 до 25 500 гривень.

Контролем за виконання нового закону займатимуться керівники закладів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг. Вони будуть відповідати за те, щоб у їх закладах не звучала російська музика. І штрафи за недотримання закону, будуть накладати на керівників закладів торгівлі, а не на окремих громадян.

Цей законопроект вже отримав підтримку серед депутатів та омбудсмена. Підвищення штрафів за прослуховування російської музики вони аргументують питанням національної безпеки.

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