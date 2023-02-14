НСН розповість, що треба знати українцям про монетизацію пільг на житлово-комунальні послуги. Тепер грошову допомогу людям видаватимуть готівкою.

«Людина відтепер може отримати «на руки» свої гроші й, зекономивши енергоресурси, витратити заощаджене на інші потреби. Очікується, що таким чином буде підвищена мотивація громадян до енергоощадження», розповіли у Мінреінтеграції.

Нововведення стосуватимуться пільговиків, які минулого року отримували пільги у грошовій безготівковій формі. Кошти надходили людям на обліковий запис в АТ «Ощадбанк», звідки спрямовувалися надавачам житлово-комунальних послуг/ Тепер виплата пільг на оплату житлово-комунальних послуг здійснюватиметься у грошовій готівковій формі. Їх перераховуватиме Пенсійний фонд України.



Що треба знати про монетизацію пільг на житлово-комунальні послуги

Пенсіонерам, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі, виплата здійснюватиметься шляхом перерахування коштів на їх пенсійні рахунки в уповноважених банках або через відділення Укрпошти, де людина одержує пенсію. Пільговикам, які не є пенсіонерами, кошти на виплату пільг перераховуються на їх поточні рахунки, відкриті ПФУ в Ощадбанку. Про відкриття рахунку в банку органи Пенсійного фонду України інформують пільговика. Щоб одержати кошти з такого рахунку, потрібно особисто звернутися до Ощадбанку для укладення договору про відкриття банківського рахунку.

Якщо ж пільговик бажає отримувати кошти на рахунок в іншому банку або через відділення Укрпошти, він має звернутися з відповідною заявою до органу ПФУ. Варто зазначити, що пільговики, які отримають пільгу у грошовій готівковій формі, зобов’язані самостійно сплачувати щомісяця вартість фактично спожитої послуги.