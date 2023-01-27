З 1 лютого зміняться правила щодо житлових субсидій: як відбуватиметься оплата

В Україні правила щодо житлових субсидій зміняться з 1 лютого 2023 року. Як потрібно буде розраховуватись за комунальні послуги з наступного місяця

Основне, що чекає на громадян, які отримують житлові субсидії — з наступного місяця субсидію не будуть зараховувати автоматично, громадяни повинні будуть самостійно переказувати гроші за спожиті комунальні послуги.

Про це розповіла заступниця керівника головного управління Пенсійного фонду в області Світлана Антонюк, повідомляє НСН

З 1 лютого зміняться правила щодо житлових субсидій

Яким чином буде відбуватися оплата

Від 1 лютого скасовується можливість безготівкової оплати пільг за користування житлово-комунальними послугами

Гроші на житлові субсидії надходитимуть на рахунок отримувача, якщо такий рахунок відкритий у банку. Якщо людина не відкрила рахунок у банку або не подала інформацію про те, куди потрібно переказувати ці виплати, гроші надходитимуть в Ощадний банк.

Щоб отримати гроші, потрібно буде звернутися до Ощадбанку. Після цього відкрити особистий рахунок у цьому або в іншому банку – для подальшої можливості перерахування грошей.

Після цього отримувач повинен самостійно сплатити за користування житлово-комунальними послугами звичайним шляхом.

Пенсіонери зможуть і далі отримувати субсидію через відділення Укрпошти у день виплати пенсії.

«Громадяни непенсійного віку теж можуть отримувати житлову субсидію через відділення Укрпошти. Для цього їм потрібно туди звернутися», – пояснила Світлана Антонюк.

Доставлення цих грошей додому, як було раніше, скасовується для всіх, окрім пенсіонерів.

Джерело

Пільги на комунальні послуги з 1 січня надаються виключно готівкою – як отримати