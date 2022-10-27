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Що треба мати вдома, на випадок відключення світла

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Українцям розповіли, що треба мати вдома на випадок відключення світла. Оскільки, в країні ввели віялові відключення електроенергії.

Українцям розповіли, що треба мати вдома на випадок відключення світла. Оскільки, в країні ввели віялові відключення електроенергії.

Жителям міст та сіл розповіли, про їх дії про відключенні світла. А також, що повинен мати вдома кожен українець. Про це NNS дізнався з повідомлення телеграм-каналу «SPRAVDI».

Як діяти у разі відключення світла

  1. Вимкніть з розеток електроприлади, щоб уникнути їх пошкодження через перепади напруги;
  2. Не використовуйте газові плити для обігріву. Є небезпека отруїтись чадним газом;
  3. Якщо в домі є ліфт, переконайтеся, що у ньому ніхто не застряг;
  4. Навідайтеся до сусідів похилого віку і дізнайтесь, чи необхідна їм допомога;
  5. Стежте за офіційними повідомленнями влади або ДСНС. Якщо мобільна мережа не працює, знайдіть радіо на батарейках;
  6. Якщо ви використовуєте генератор – встановіть його поза межами приміщення і подалі від вікон;

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 Треба мати вдома

  • Радіоприймач та ліхтарики на батарейках;
  • Запас сірників, свічок і сухого спирту;
  • Заряджений павербанк;
  • Тижневий запас питної води та консервів або сублімованої їжі;
  • Аптечку, включаючи особисті ліки мінімум на тиждень.

Як власноруч зробити свічку тривалого горіння на випадок відключення світла

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