Українцям розповіли, що треба мати вдома на випадок відключення світла. Оскільки, в країні ввели віялові відключення електроенергії.
Українцям розповіли, що треба мати вдома на випадок відключення світла. Оскільки, в країні ввели віялові відключення електроенергії.
Жителям міст та сіл розповіли, про їх дії про відключенні світла. А також, що повинен мати вдома кожен українець. Про це NNS дізнався з повідомлення телеграм-каналу «SPRAVDI».
Як діяти у разі відключення світла
- Вимкніть з розеток електроприлади, щоб уникнути їх пошкодження через перепади напруги;
- Не використовуйте газові плити для обігріву. Є небезпека отруїтись чадним газом;
- Якщо в домі є ліфт, переконайтеся, що у ньому ніхто не застряг;
- Навідайтеся до сусідів похилого віку і дізнайтесь, чи необхідна їм допомога;
- Стежте за офіційними повідомленнями влади або ДСНС. Якщо мобільна мережа не працює, знайдіть радіо на батарейках;
- Якщо ви використовуєте генератор – встановіть його поза межами приміщення і подалі від вікон;
Треба мати вдома
- Радіоприймач та ліхтарики на батарейках;
- Запас сірників, свічок і сухого спирту;
- Заряджений павербанк;
- Тижневий запас питної води та консервів або сублімованої їжі;
- Аптечку, включаючи особисті ліки мінімум на тиждень.
Як власноруч зробити свічку тривалого горіння на випадок відключення світла