Українцям розповіли, що треба мати вдома на випадок відключення світла. Оскільки, в країні ввели віялові відключення електроенергії.

Українцям розповіли, що треба мати вдома на випадок відключення світла. Оскільки, в країні ввели віялові відключення електроенергії.

Жителям міст та сіл розповіли, про їх дії про відключенні світла. А також, що повинен мати вдома кожен українець. Про це NNS дізнався з повідомлення телеграм-каналу «SPRAVDI».

Як діяти у разі відключення світла

Вимкніть з розеток електроприлади, щоб уникнути їх пошкодження через перепади напруги; Не використовуйте газові плити для обігріву. Є небезпека отруїтись чадним газом; Якщо в домі є ліфт, переконайтеся, що у ньому ніхто не застряг; Навідайтеся до сусідів похилого віку і дізнайтесь, чи необхідна їм допомога; Стежте за офіційними повідомленнями влади або ДСНС. Якщо мобільна мережа не працює, знайдіть радіо на батарейках; Якщо ви використовуєте генератор – встановіть його поза межами приміщення і подалі від вікон;

Треба мати вдома

Радіоприймач та ліхтарики на батарейках;

Запас сірників, свічок і сухого спирту;

Заряджений павербанк;

Тижневий запас питної води та консервів або сублімованої їжі;

Аптечку, включаючи особисті ліки мінімум на тиждень.

Як власноруч зробити свічку тривалого горіння на випадок відключення світла