Як власноруч зробити свічку тривалого горіння на випадок відключення світла

Як власноруч зробити свічку тривалого горіння на випадок відключення електроенергії аварійного чи планового.
Про це NNS дізнався з повідомлення РБК-Україна.
Як зробити свічку тривалого горіння своїми руками
Свічка з олією
Вам знадобиться:
- Маленька банка або склянка з товстим склом
- Парафінова свічка
- Воскова свічка
- Дрібка солі (щоб прибрати запах олії)
- Рослинна олія (рафінована, без запаху)
- Ніж
- Сірники або запальничка
У ємність опускаємо воскову свічку та відрізаємо необхідну кількість. На дно ємності капаємо трохи розтопленого парафіну і доки він не охолонув – закріплюємо відрізану воскову свічку. Наливаємо олію і додаємо щіпку солі.
Така свічка горітиме мінімум 10-12 годин. Для порівняння – звичайна воскова свічка у 30 см згоряє за 2 години.
Як зробити окопну свічку
Вам знадобиться:
- Металева лінійка
- Великий ніж
- Чайник
- Консервна банка (невелика та широка)
- Гофрований картон
- Парафін або свічки
Як зробити свічку:
Наріжте картон упоперек гофри смужками шириною до 5 мм. Туго скрутіть та вставте в консервну банку. Також поставте в банку картонну смужку – гніт. Він повинен бути 4-5 см завдовжки та височіти над свічкою на 1-2 см.
Віск розріжте на шматочки та розтопіть на вогні. Різні види воску не рекомендується змішувати. Помішуйте, щоб віск не пригорів. До кипіння не доводьте – віск має стати прозорим і рідким.
Потім залийте його у підготовлені банки. Залишіть на кілька годин. Така свічка горітиме мінімум 8 годин. Крім світла, така свічка дасть тепло, на якому можна підігріти воду.
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