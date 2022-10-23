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Як власноруч зробити свічку тривалого горіння на випадок відключення світла

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зробити свічку тривалого горіння

Як власноруч зробити свічку тривалого горіння на випадок відключення електроенергії аварійного чи планового.

Про це NNS дізнався з повідомлення РБК-Україна.

Як зробити свічку тривалого горіння своїми руками

Свічка з олією

Вам знадобиться:

  • Маленька банка або склянка з товстим склом
  • Парафінова свічка
  • Воскова свічка
  • Дрібка солі (щоб прибрати запах олії)
  • Рослинна олія (рафінована, без запаху)
  • Ніж
  • Сірники або запальничка

У ємність опускаємо воскову свічку та відрізаємо необхідну кількість. На дно ємності капаємо трохи розтопленого парафіну і доки він не охолонув – закріплюємо відрізану воскову свічку. Наливаємо олію і додаємо щіпку солі.

Така свічка горітиме мінімум 10-12 годин. Для порівняння – звичайна воскова свічка у 30 см згоряє за 2 години.

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Як зробити окопну свічку

Вам знадобиться:

  • Металева лінійка
  • Великий ніж
  • Чайник
  • Консервна банка (невелика та широка)
  • Гофрований картон
  • Парафін або свічки

Як зробити свічку:

Наріжте картон упоперек гофри смужками шириною до 5 мм. Туго скрутіть та вставте в консервну банку. Також поставте в банку картонну смужку – гніт. Він повинен бути 4-5 см завдовжки та височіти над свічкою на 1-2 см.

Віск розріжте на шматочки та розтопіть на вогні. Різні види воску не рекомендується змішувати. Помішуйте, щоб віск не пригорів. До кипіння не доводьте – віск має стати прозорим і рідким.

Потім залийте його у підготовлені банки. Залишіть на кілька годин. Така свічка горітиме мінімум 8 годин. Крім світла, така свічка дасть тепло, на якому можна підігріти воду.

Як зробити свічковий обігрівач, щоб обігріти кімнату (фото, відео)

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