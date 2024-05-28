Чи будуть розсилати повістки через «Резерв+» ? – Міноборони

Розсилати повістки через «Резерв+» поки не планують.28 травня у телемарафоні про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Про це пише Бабель, передає сайт «новини України – НСН»

«Наразі роботи над таким функціоналом не ведуться, тому що немає законодавчого рішення на будь-якому рівні. Тому повістки через застосунок «Резерв+», не розсилаються. І поки що не плануються», сказала Катерина Черногоренко.

Чи будуть розсилати повістки через «Резерв+»?

Починаючи з 18 травня свої дані оновили вже понад 1,25 млн військовозобов’язаних. З них 1,1 мільйона – через додаток «Резерв+».

Нагадаємо, що відповідно до статті 14 Закону “Про військовий обов’язок і військову службу” щороку протягом січня – березня беруться на облік громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років. Тому в Україні 17-річним юнакам розсилатимуть повістки.

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