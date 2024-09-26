«Чому стільки болю? Чому стільки брехні?»: морпіх, який у російському полоні втратив мову, сказав перші слова

Про це повідомило «Радіо свобода», передають Новини України – НСН.

13 вересня відбувся черговий обмін полоненими між Україною та росією. Того дня додому повернувся і 22-річний морський піхотинець Юрій Гульчук. Потім він зустрівся з найріднішою людиною – мамою, але нічого не говорив. Відео зустрічі захисника з мамою облетіло соцмережі. Згодом, мати хлопця пояснила, чому на відео він мовчав.

Морпіх, який у російському полоні втратив мову, сказав перші слова

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Нещодавно Юрій Гульчук сказав перші слова:

«Чому стільки болю? Чому стільки брехні? Чому люди такі жорстокі один до одного?», сказав він.

У російському полоні через катування воїн мову та можливість виражати емоції. Його мама знала, що Юрій перестав говорити у червні 2023 року. Це їй сказали хлопці, які були в одній камері з її сином та раніше повернулися з полону.

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