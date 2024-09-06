6 вересня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

6 вересня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 6 вересня. День читання книги і День лінивих мам. В Україні – День адміністратора ЦНАП. Православні вшановують диво архистратига Михаїла. Залишилося 116 днів до Нового року. Це п’ятниця, і на цей день припадає 926 день повномасштабної війни в Україні.

6 вересня – яке сьогодні церковне свято

6 вересня в церковному календарі – диво архистратига Михаїла. Воно сталося в IV столітті в місцевості Хони (сучасна Туреччина). За переказами, біля храму, збудованого на честь архистратига Михаїла, розташовувалося цілюще джерело. Один язичник, якому уві сні з’явився архангел Михаїл, отримав обіцянку, що його німа дочка зцілиться, якщо вип’є води з цього джерела. Так і сталося, після чого чоловік увірував, охрестився разом з родиною і побудував храм.

Протягом 60 років у цьому храмі служив паламарем святий Архип, який навернув багатьох язичників до християнства. Однак деякі язичники вирішили знищити храм, направивши на нього потік води з двох гірських річок. Архип молився архістратигу Михаїлу, і той з’явився, ударив жезлом об гору, утворивши тріщину, в яку і направився потік води, врятувавши храм. Це чудо стало символом захисту і допомоги Архістратига Михаїла для всіх вірян.

6 вересня у світі

День читання книги

6 вересня у США відзначають День читання книги (National Read a Book Day).

День лінивих мам

Щороку у першу п’ятницю вересня в США відзначають свято – День лінивих мам (National Lazy Mom`s Day).

День перерви на мистецтво

Щорічно в першу п’ятницю вересня відбувається День творчої перерви або День перерви на мистецтво.

День боротьби з прокрастинацією

Психологи вважають, що відкладання важливих справ до останньої хвилини є джерелом численних проблем — від низьких оцінок в школі до труднощів з кар’єрою та здоров’ям. Тому подоланню цієї звички присвячена спеціальна подія — День боротьби з прокрастинацією, який відзначається щороку 6 вересня.

6 вересня в Україні

День адміністратора Центру надання адміністративних послуг

6 вересня відзначають День адміністратора Центру надання адміністративних послуг в Україні. Це професіне свято було встановлене нещодавно Кабінетом Міністрів України лише у 2021 році.

Ця подія присвячена вшануванню та відзначенню ролі працівників, які забезпечують ефективне та якісне надання адміністративних послуг громадянам та бізнесу. Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) спрощують доступ до державних послуг, зменшуючи бюрократичні бар’єри та прискорюючи процедури отримання документів.

Цей день відзначається як визнання ролі адміністраторів у поліпшенні якості обслуговування, забезпеченні зручності для громадян та забезпеченні прозорості у взаємодії з державою. Поява ЦНАПів в нашій країні суттєво покращила отримання адміністративних послуг та вивела їх на новий рівень якості. У цей день важливо відзначити й подякувати адміністраторам Центрів надання адміністративних послуг за професіоналізм, терпимість та вміння спілкуватися з різноманітними клієнтами.

Іменини 6 вересня

Андрій, Всеволод, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло.

Талісманом людини, народженої 6 вересня, є смарагд. Камінь, який відомий з давніх часів. Особливо його полюбляла цариця Клеопатра. Здавна вірили, що смарагд є символом справедливості.

Традиції, заборони, прикмети 6 вересня

У народі 6 вересня – свято Михайлове чудо, Михайлів день. Вважається, що з цього дня починаються осінні заморозки – “Михайло заморозком прихопив”, а саме 6 числа Архістратиг морозом вбиває всяку нечисть.

Цього дня добре піти до храму – у святого Архангела Михаїла просять зцілення від різних хвороб, захисту від зла, недобрих людей. Біля образу Богородиці моляться з проханнями про благословення, звертаються до Києво-Братської ікони Божої Матері в разі нападу ворогів, заради захисту Батьківщини.

У народі кажуть, що в це свято слід помиритися з усіма, з ким були у сварці або на кого тримали образу. За народною традицією дівчата на Михайла печуть пиріг і ховають у ньому каблучку – кому попадеться, то та незабаром вийде заміж.

З давніх часів до нас дійшло таке спостереження, що зазвичай цей день тихий і безвітряний. Але якщо все ж таки розпочнеться дощ – буде суха осінь; сніг добре землю вкриє, а навесні вчасно зійде.

Ще прикмети 6 вересня

вранці туман — скоро прийде потепління;

ввечері хмари на небі синього відтінку — до швидкої зміни погоди;

на деревах видно іній — зима буде сніжною;

вгорі на березі зелене листя, а внизу вже все опало — до ранньої зими і теплої весни.

Що не можна робити 6 вересня:

Не можна брати до рук гострі предмети, які можуть порізати.

Не слід лаятися, лихословити, сваритися.

Забороняється фізично працювати.

6 вересня в історії

Визначні події

1716 — у Бостоні закінчилося будівництво першого американського маяка

1770 — почалося будівництво Олександрівського форштадта, з якого згодом виросло місто Олександрівськ (тепер Запоріжжя)

1776 (ніч проти 7 вересня) — під час війни північно-американських штатів за незалежність американська субмарина Turtle провела першу у світі підводну атаку (спроба підірвати британський корабель Eagle)

1819 — Томас Бланчард запатентував токарний верстат

1859 — в дагестанському аулі Гуніб російські війська полонили Імама Шаміля, духовного та політичного лідера мусульман Північного Кавказу, чим припинили регулярний спротив народів Чеченії та Дагестану

1873 — створена Шотландська федерація футболу, одна з найстарших у світі

1885 — Князівство Болгарія і напівавтономна область Османської імперії Східна Румелія оголосили про своє об’єднання

1891 — зійшовши з пароплава «Орегон» у порту Квебек, уродженці с. Небилів Іван Пилипів і Василь Єлиняк започаткували хвилю української еміґрації до Канади

1928 — Народний комісар освіти УСРР Скрипник Микола Олексійович затвердив «Український правопис 1928 року», який ще називався «скрипниківський», «харківський», що діяв до 1933 року.

1939 — Третій Рейх окупував Краків

1952 — у Женеві підписана Всесвітня конвенція про авторське право

1989 — через комп’ютерну помилку 41 тисяча парижан одержали листи, які сповіщали про те, що замість порушень правил дорожнього руху ними скоєні вбивства й грабежі

1991 — на засіданні Держради СРСР визнано незалежність Литви, Латвії та Естонії

1991 — Ленінграду повернуто назву Санкт-Петербург

2022 — Початок контрнаступу України в Харківській області.

2022 — Ліз Трасс стає Прем’єр-міністром Великої Британії

Народилися 6 вересня

1766 — Джон Дальтон, британський хімік і фізик, відомий теорією корпускулярної будови матерії та дослідженнями кольорової сліпоти

1863 — Дмитро Граве, український математик, почесний академік АН СРСР

1897 — Іван Микитенко, український прозаїк, драматург

1924 — Михайло Брайчевський, український історик.

1943 — Роджер Вотерс, лідер британської групи «Pink Floyd»

1961 — Пол Воктор-Савой, гітарист норвезької групи A-ha

1971 — Долорес О’Ріордан, вокалістка ірландської групи The Cranberries

1974 — Ніна Перссон, вокалістка шведської групи The Cardigans

Померли 6 вересня

1566 — Сулейман І Пишний, османський султан (1520–1566), найвизначніший правитель Європи XVI ст., дружиною якого була Роксолана («Русинка»)

1978 — Адольф Дасслер, бізнесмен, розробник різних видів спортивного взуття та спорядження, поширених нині у світі. Засновник компанії з виробництва спортивної продукції «Adidas».

2007 — Лучано Паваротті, італійський тенор

2021 — Жан-Поль Бельмондо, французький актор.

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