Скільки часу потрібно для поновлення ДніпроГЕС до проектного стану, розповіли в Укргідроенерго

Для поновлення ДніпроГЕС до проектного стану треба буде декілька років. Відновити її швидко не зможуть.

Про це розповів Ігор Сирота, генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго» в ефірі «Еспрессо», передає НСН.

«Усунення пошкоджень Дніпрогес – питання не дуже швидкого часу. На сьогодні ми поки що намагаємося демонтувати залишки перекриття стелі та стін машинного залу, які розбиті та нахилилися. Тому ми не можемо розібрати машзал поки не демонтуємо перекриття, а там висота понад 35 метрів, щоб потім можна було розбирати самі завали у машзалі. Разом з головою ВА Іваном Федоровим 23 березня у Запоріжжі провели нараду та попросили ДСНС надати допомогу по ліквідації перекриття. Потім ми будемо розчищати завали та дивитися, бо на сьогодні поверхневий огляд дає розуміння, що на відновлення до стану проєктного рішення потрібні роки. Ми не зможемо відновити швидко цю станцію», сказав Ігор Сирота.

Вранці 22 березня по Дніпро ГЕС прилетіло понад 6 ракет. Внаслідок чого пошкоджене автодорожнє полотно, підкранові балки, де кран підіймає затвори, аби пропускати воду.

Скільки часу потрібно для поновлення ДніпроГЕС до проектного стану

Ігор Сирота думає, що протягом тижня вдасться розібрати ці всі завали. Тоді зможуть детальніше говорити про наслідки.

«Але є багато попадань у самі агрегати, згоріло обладнання, тобто роботи є багато. Сьогодні оцінити у часі та фінансово ще не є можливим. Є агрегати, які потрібно повністю з нуля виготовляти, а це у часі від 18 до 24 місяців. Крім того, демонтаж та монтаж потребує певного часу. Ми розуміємо, в які рамкові часи заходимо, щоб відновити станцію. Я вже не говорю про те, що потрібно буде повністю відновити машинний зал, тобто будувати новий машзал. А ми ще подивимося, що відбувається на 4-х поверхах внизу станції, де 25-30 метрів глибини, але це вже після розбору завалів. Тоді ми зможемо дати через днів 10 приблизну оцінку вартісним показникам, що потрібно», додав Сирота

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