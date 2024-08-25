Мати загиблого пілота «Джуса» Андрія Пільщикова сіла за кермо F-16. Ця подія сталася у річницю загибелі її сина.

Про це повідомив Командувач Повітряних Сил Микола Олещук, повідомляють Новини України – НСН.

«На церемонії прощання із Джусом я пообіцяв матері Андрія Пільщикова – Лілії Олександрівні бодай посидіти в кабіні F-16, у літаку, на якому так мріяв літати її Андрій. І я дотримав свого слова», написав Микола Олещук.

Мати загиблого пілота «Джуса» сіла за кермо F-16: відео

На жаль, Джус зовсім трохи не дочекався свого відрядження на навчання до США. 25 серпня у кабіні F-16 посиділа його мати Лілія Пільщикова. Жінка продовжує справу свого сина і зробить усе, щоб крила України міцніли.

Нагадаємо, 25 серпня 2023 року під час бойового вильоту загинули три українські пілоти – В’ячеслав Мінка, Сергій Проказін та Андрій Пільщиков (Джус). Андрій Пільщиков служив у складі 40-ї бригади тактичної авіації, брав участь у повітряній обороні Києва на у лютому 2024 році.

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