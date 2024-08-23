23 серпня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

23 серпня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 23 серпня. День Державного Прапора в Україні і День Харкова. Європейський День пам’яті жертв сталінізму і нацизму. В цей день Тохтамиш розорив Москву. Православні вшановують пам’ять святого мученика Луппа. Залишилося 130 днів до Нового року. Це п’ятниця, і на цей день припадає 912 день повномасштабної війни в Україні.

23 серпня – яке сьогодні церковне свято

23 серпня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Луппа. Він жив у місті Солунь (сучасні Салоніки, Греція) і був свідком мученицької смерті свого господаря. Після смерті Димитрія, Лупп взяв його окровавлену туніку та перстень, обагрений мученицькою кров’ю, і за допомогою цих святинь здійснив багато чудес та зцілень. За свою проповідь християнства Лупп був арештований і підданий мученицькій смерті за наказом імператора Максиміана.

23 серпня у світі

Європейський День пам’яті жертв сталінізму і нацизму

Щороку 23 серпня Європа та Україна разом з іншими державами відзначають День пам’яті жертв сталінізму та нацизму. Дата нагадує світовій громадськості про подію, що сталася у 1939 році, – підписання пакту Молотова-Ріббентропа. Історики розглядають цей документ як злочинну угоду між Сталіним та Гітлером, що запустила механізм Другої світової війни.

Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації

23 серпня у світі відзначають Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації. Встановлення цієї події було запропоноване на 150-й сесії виконавчої ради ЮНЕСКО. У 1791 році на Гаїті та у Сан-Домінго (тепер – Домініканська Республіка) відбулося повстання рабів, яке запустило механізм ліквідації работоргівлі у різних частинах світу.

Міжнародний день сліпих собак

Міжнародний день сліпих собак – це щорічна подія, що відзначається 23 серпня з метою вшанування та підвищення обізнаності про сліпих собак та їхні неймовірні здібності.

День дослідників інтернету

День дослідників інтернету (Internaut Day) відзначають 23 серпня, відзначаючи річницю створення Всесвітньої павутини. Термін “Інтернаут” – це гібрид з слів “Інтернет” і “астронавт”, що означає дослідників величезного цифрового всесвіту, який постійно розширюється.

День недорогих авіаквитків

День недорогих авіаквитків який зазвичай відзначається 23 серпня кожного року, – це день, коли ціни на авіаквитки, як кажуть, значно знижуються.

Всесвітній день нарциса

Всесвітній день нарциса (World Daffodil Day) відзначається у четверту п’ятницю серпня. Ця подія присвячена не квітам, а боротьбі з раком.

23 серпня в Україні

День Державного Прапора України

Всередині держави національний стяг об’єднує людей у важкі часи, а повага до нього у всі часи вважалася виявом патріотизму. Не є виключенням і український прапор, на честь якого 23 серпня наша країна щороку відзначає свято — День Державного Прапора України. Наш жовто – блакитний стяг цінний для нас своєю історією, а також жертвами, які були принесені заради нього.

День міста Харків

23 серпня харків’яни святкують День народження свого міста. Це одне з найбільших міст сходу України, має статус міста з 1654 року. Харків є науковим, промисловим, медичним, політичним та культурним центром регіону. Від початку повномасштабного вторгнення Харків постійно знаходиться під ворожими обстрілами. Але незламні харків’яни тримаються і готові захищати рідне місто.

Іменини 23 серпня

Єфрем, Іван, Микола, Павло.

Талісманом людини, народженої 23 серпня, є циркон. Напівдорогоцінний камінь, який може мати різний колір. Здавна вважалося, що циркон допомагає збагатитися і притягує впевненість у собі.

Традиції, заборони, прикмети 23 серпня

До цього часу часто з’являлися ягоди брусниці, яку традиційно збирали діти і жінки. Шукали ягоду в болотах і лісах. З неї варили чаї, які лікували від різноманітних захворювань.

Якщо в цей день сильна спека або сильні дощі, то так буде довго – всю осінь. Якщо вода у водоймах спокійна – осінь і зима будуть теплими.

Ще прикмети 23 серпня:

вже є ранковий заморозок — швидко прийде зима;

дощ з громом — до теплої осені, але холодної зими;

журавлі летять низько — буде тепла зима;

вже журавлі полетіли до теплих країв — холод прийде скоро.

Що не можна робити 23 серпня:

Забороняється підмітати підлогу.

Не можна звільнятися з роботи.

Не слід розмовляти з незнайомими чоловіками.

23 серпня в історії

Визначні події

1382 — Розорення Москви Тохтамишем

1866 — за Празькою угодою Венецію передано Королівству Італія.

1904 — запатентовано автомобільний шинний ланцюг.

1939 — у Москві підписано Пакт Молотова — Ріббентропа і таємний протокол до нього, за яким Європу поділили за сферами впливу Третій Рейх і СРСР.

1942 — початок Сталінградської битви.

1943 — визволення Харкова від німецьких окупантів.

1975 — відкриття Харківського метрополітену.

1989 — в 50-у річницю підписання радянсько-німецького пакту відбулася акція «Балтійський шлях», коли мешканці Литви, Латвії і Естонії утворили живий ланцюг завдовжки майже 600 км — близько двох мільйонів людей (найбільший живий ланцюг у світі).

1990 — у Бердянську на місцевому стадіоні «Торпедо» вперше в СРСР стартувала міжнародна музично-екологічна акція «САМ» («Врятуємо Азовське море!»). Вперше на великому міжнародному форумі над стадіоном було піднято синьо-жовтий прапор. Цей день згодом став День Державного Прапора України.

1994 — позачергова сесія севастопольської міськради прийняла незаконне рішення про визнання російського правового статусу міста Севастополя.

1998 — встановлене звання Герой України.

Народилися 23 серпня

1867 — Осип Маковей, український поет, прозаїк та громадсько-політичний діяч.

1870 — Володимир Сікевич, військовий і політичний діяч; генерал-хорунжий армії Української Народної Республіки

1932 — Давид Черкаський, український режисер-мультиплікатор, художник-мультиплікатор, сценарист.

1935 — Анатоль Перепадя, український перекладач

1950 — Григорій Гусейнов, український письменник, редактор, видавець

1974 — Сергій Жадан, український письменник, поет, перекладач, громадський активіст.

Померли 23 серпня

2008 — Томас Гакл Веллер, американський вірусолог, лауреат Нобелівської премії.

2009 — Валентина Сазонова, український дизайнер одягу, авторка ляльок, громадський та культурний діяч України.

2023 — Євген Пригожин, терорист, російський бізнесмен ресторанного бізнесу також засновник ПВК «Вагнер».

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