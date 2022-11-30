В Міноборони розповіли, як з 1 грудня можна отримати статус УБД у війні проти росії. Всі, хто матиме відповідний статус, отримають соціальні гарантії, передає NNS.

«Міністерство оборони України завершило офіційну реєстрацію нормативно-правових актів, якими регламентується процес оформлення документів, які підтверджують статус учасника бойових дій під час відсічі повномасштабної агресії Росії», повідомили в Міноборони.

Процес оформлення статусу учасника бойових дій у війні проти росії буде тривалим. З 9 місяців активної фази війни в Україні нараховується сотні тисяч учасників. Алгоритм надання їм відповідного статусу вже є. До того ж 1 грудня запрацюють 18 комісій, які контролюватимуть надання статусу учасника бойових дій українцям.

Як з 1 грудня можна отримати статус УБД у війні проти росії

За зверненням командира частини, який подає документи на підлеглих;

За особистим зверненням військовослужбовця, який самостійно збирає документи та подає їх до відповідної комісії;

За особистим зверненням людини, яка звільнена з військової служби, через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

У випадку виникнення будь-яких питань можна звертатися на гарячу лінію Міноборони.

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