У Міноборони попередили про можливі затримки зарплат військовим – в чому причина

У Міністерстві оборони України попередили про можливі затримки зарплат військовим. З чим це пов’язано?

Це пов’язано з тим, що владі потрібно вносити зміни до Державного бюджету, аби збільшити видатки на виплати військовим.

За словами заступниці глави Міноборони Ганни Маляр, усі військовослужбовці отримають свої зарплати, щойно процедури будуть виконані. Про це повідомили у пресслужбі відомства, передає NNS

Зазначається, що зараз на місяць військовим виплачують такі суми коштів, які до повномасштабного вторгнення рф були передбачені на рік.

В умовах повномасштабної війни бюджет скеровується на забезпечення оборони, втім, деякі процедури займають більше часу.

Маляр пояснила, що попри затримки всі військовослужбовці обов’язково отримають свої законні виплати.

“Зараз, під час широкомасштабної війни, за місяць ми виплачуємо грошове забезпечення на ту суму, яка передбачалася до широкомасштабного вторгнення на рік. Тривають необхідні процедури після прийняття змін до Державного бюджету на 2022 рік. І по закінченню цих процедур усі наші військовослужбовці отримають виплати у повному обсязі. Ці гроші бюджетом передбачені”, – йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що статус УБД може оформити доброволець, контрактник або кадровий військовий. Для пенсіонерів з таким статусом, які не є кадровими військовослужбовцями, передбачена можливість вийти на пенсію на 5 років раніше за умови наявності страхового стажу.

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