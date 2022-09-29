Кому з спортсменів дозволили виїжджати за кордон під час війни, – Держприкордонслужба

У Держприкордонслужбі пояснили, кому з спортсменів дозволили виїжджати за кордон під час війни. Нещодавно, Кабмін вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України.

Так, спортсменам дозволили виїжджати на матчі за кордон. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Держприкордонслужби. Під час воєнного стану уряд дозволив виїзд спортсменів, тренерів, які включені до складу команд спортивних клубів найвищих дивізіонів з ігрових видів спорту.

Відповідне рішення стосується і осіб, що забезпечують організаційне, науково-методичне, медичне супроводження, що включені до складу команд спортивних клубів найвищих дивізіонів з ігрових видів спорту, спортивних суддів, арбітрів для участі у спортивних заходах, що проводяться за кордоном.

Для вищеперелічених осіб, підставою для виїзду с є лист міністра молоді та спорту до Держприкордонслужби. Спортсмени можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 30 днів, але не менше строку проведення спортивного заходу. До того ж строк перебування за кордоном може бути збільшений у випадку, коли спортсмени після завершення змагань братимуть участь в іншому спортивному заході, згідно з листом міністра молоді та спорту.

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