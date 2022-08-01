Чоловіки-волонтери можуть виїжджати за кордон: що для цього потрібно

Чоловіки-волонтери можуть виїжджати за кордон під час воєнного стану. Для цього потрібно мати відповідні дозволи від Мінінфраструктури та військових адміністрацій

Зокрема, дозволено перетин кордону водіями, які перевозять медичні вантажі, вантажі гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших військових формувань, а також населення України.

Інформація про особу, що перевозить, повинна бути зазначена у відповідній інформаційній системі “Шлях”, адміністратором якої є Укртрансбезпека. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайтІ TODAY.UA.

Крім того, дозволено перетинати кордон водіям компаній, які мають транспортні ліцензії. У такому разі перетин державного кордону можливий лише на транспортному засобі, повна маса якого становить 3500 кілограмів і більше.

Укртрансбезпека проводить перевірку інформації про транспортний засіб на підставі даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, та вносить відповідні дані до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки.

Водіям гуманітарних вантажів можна безперервно перебувати за кордоном не більше ніж 30 календарних днів. Водії компаній, які мають транспортні ліцензії, можуть бути за кордоном до 45 календарних днів.

Дозвіл на перетин кордону чоловікам-волонтерам від 18 до 60 років надає обласна військова адміністрація або Міністерство інфраструктури.

Рішення про пропуск таких осіб прикордонники приймають за наявності трьох умов:

наявність паспорта;

наявність рішення державної обласної військової адміністрації або Мінінфраструктури, оформлені у вигляді наказу чи розпорядження (воно може бути письмово або навіть у телефоні фотокопія);

перебування громадянина в інформаційній системі адміністратора, яким є Укртрансбезпека.

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