Люди з інвалідністю у трьох областях отримають грошову допомогу. Її надасть міжнародна гуманітарна організація ACTED.



Отримувачів допомоги обирали з числа зареєстрованих на платформі «Єдопомога». Всього 10 560 осіб. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Пенсійний кур’єр».

Грошову допомогу можуть отримати:

хоча б одна особа із заяви є людиною з інвалідністю; людина з інвалідністю зареєстрована у Миколаївській, Харківській чи Херсонській областях.

Після перевірки даних, людям будуть перераховані кошти. На сьогодні, вже 2 316 698 осіб, що реєструвалися через «є Допомогу», Міністерство соціальної політики включило до списків на отримання грошових коштів від міжнародних організацій. Подати заявку можна за посиланням.

Перевага при визначенні отримувачів коштів надається:

внутрішньо переміщеним особам;

людям з інвалідністю;

пенсіонерам;

одиноким батькам, які самостійно виховують дітей;

малозабезпеченим сім’ям.

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