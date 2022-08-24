Окрему допомогу ВПО виплатять у двох областях України – хто отримає по 6600 грн на особу

Переселенці, зареєстровані у двох областях на заході України, отримають окрему допомогу ВПО, розмір якої становитиме 6660 гривень на особу. На такі виплати можуть претендувати ті, хто не отримував іншої допомоги. принаймні, протягом попередніх 30 днів

Цю грошову допомогу ВПО виплачуватиме благодійний фонд Посмішка ЮА у партнерстві з місією JERU, що об’єднує міжнародні неурядові організації Welthungerhilfe, Concern Worldwide та CESVI.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Хто може розраховувати на таку допомогу?

На неї можуть розраховувати переселенці, які зареєстровані у двох областях на заході України – Тернопільській та Хмельницькій.

Щоби претендувати на таку допомогу ВПО, вони повинні відповідати трьом умовам:

мати статус ВПО, отриманий після 24 лютого 2022 року;

бути зареєстрованими у Хмельницькій або Тернопільській областях;

не отримувати іншу допомогу від неурядових та міжнародних організацій протягом останніх 30 днів.

Який розмір допомоги?

Розмір щомісячної виплати становить 2220 гривень. Гроші виплачують упродовж трьох місяців. Тобто загалом на одного переселенця припадає 6660 гривень допомоги. Ну і, звичайно, якщо в сім’ї більше людей, ця сума множиться на кількість членів сім’ї.

Поки виплати допомоги від БФ Посмішка ЮА призупинено

У фонді звертають увагу, що їх саме призупинено, а не припинено. Причина тимчасового призупинення виплат у тому, що від переселенців надійшло забагато заявок, і фахівці фонду не встигають їх опрацювати. Донору JERU, який фінансує цю програму, поки що передадуть усі заявки, повністю оформлені та зареєстровані до 17 серпня.

“Через велику кількість звернень донор припиняє реєстрацію, щоб опрацювати запити. Про відновлення реєстрації повідомимо на наших сторінках у соцмережах”, – повідомили ініціатори допомоги.

У благодійному фонді також повідомляють, що заявки, які ще не були зареєстровані (претенденти залишили тільки свої контакти без банківських реквізитів), також будуть розглянуті протягом найближчих двох тижнів. Після того, як заявників верифікують, у фонді винесуть рішення щодо виплати їм допомоги. Воно може бути як позитивним, і негативним. У будь-якому разі їм це рішення повідомлять.

В яких областях переселенці можуть додатково отримати 2200 гривень