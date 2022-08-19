В яких областях переселенці можуть додатково отримати 2200 гривень

Переселенці, які приїхали до двох областей України, можуть розраховувати на додаткові виплати у 2200 гривень.

Для внутрішньо переміщених осіб, які евакуювалися у Хмельницьку та Тернопільську області передбачена підтримка від благодійного фонду “Посмішка ЮА” та міжнародних неурядових організацій Concern Worldwide, CESVI та Welthungerhilfe, передає NNS.

Реєстрація на одержання грошей уже стартувала.

Як повідомляє Соціальна інформаційна платформа, сума у розмірі 2200 гривень виплачуватиметься на кожного члена сім’ї протягом трьох місяців.

Зазначається, що на додаткові кошти можуть розраховувати українці, які набули статусу внутрішньо переміщених осіб після 24 лютого і які зареєстровані на території Хмельницької або Тернопільської областей.

Обов’язковою умовою є відсутність виплат від міжнародних чи неурядових організацій протягом останніх 30 днів.

Як зареєструватися на отримання 2200 гривень

Зареєструватися можна за номером: +38 050 460 22 40 (звертатися у будні дні з 9.00 до 17.00).

Можна також звернутися за допомогою через месенджер на офіційній сторінці фонду у Фейсбук.

Заявки обробляються протягом 2-3 днів.

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