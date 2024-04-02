2 квітня Кабмін додатково виділив 5,6 млрд гривень на будівництво фортифікацій у п’ятьох областях. Роботи тривають цілодобово.

Про це на засіданні Кабінету міністрів 2 квітня сказав глава уряду Денис Шмигаль, передає НСН.

«На зведення надійних фортифікацій цього року урядом вже виділено 20 млрд гривень. Сьогодні додаємо ще 5,6 млрд гривень», сказав Денис Шмигаль

За його словами, з них 1,1 млрд гривень виділяється для зведення фортифікацій в Донецькій області, понад 1 млрд гривень — для Запорізької області, 1,5 млрд гривень для Сумської. А також 300 і 400 млн гривень для Миколаївської та Херсонської відповідно.

«Робота йде в режимі 24/7. Все це потрібно, аби посилити нашу оборону та захистити наших воїнів», додав він.

Кабмін додатково виділив 5,6 млрд гривень на будівництво фортифікацій: відео

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