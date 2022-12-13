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Як придбати квиток на потяг під час блекауту – пояснили в Укрзалізниці

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Як придбати квиток
Національна служба новин - NNS

Українцям розповіли, як придбати квиток на потяг під час блекауту, передає НСН.

Через постійні проблеми з електроенергією в Україні стає складніше проводити різні процедури у звичайному режимі. В тому числі й купувати квитки на потяг.

Як придбати квиток на потяг під час блекауту

Як придбати квиток на потяг під час блекауту - пояснили в Укрзалізниці

Як розповіла речниця пасажирського напрямку Анастасія Золотарьова, у випадку повного зупинення електропостачання українці зможуть придбати квиток на потяг прямо у вагоні. На випадок блекауту на залізничних вокзалах підготували генератори та резервні запаси тепловозів. Від міжнародних партнерів Укрзалізниця отримала:

  • 35 генераторів;
  • 50 дефібриляторів;
  • 1200 базових аптечок;
  • 200 професійних медичних рюкзаків;
  • 22,5 тисячі термоковдр.

Готують до можливого блекауту й електрички приміського сполучення. Їх резервують дизелем. Водночас в Укрзалізниці не виключають можливості, що у випадку надзвичайної ситуації частота приміських рейсів буде зменшена.

Джерело – сайт “Дивогляд

Як українцям отримати компенсацію за придбані генератори

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