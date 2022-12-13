Як придбати квиток на потяг під час блекауту – пояснили в Укрзалізниці

Українцям розповіли, як придбати квиток на потяг під час блекауту, передає НСН.
Через постійні проблеми з електроенергією в Україні стає складніше проводити різні процедури у звичайному режимі. В тому числі й купувати квитки на потяг.
Як придбати квиток на потяг під час блекауту
Як розповіла речниця пасажирського напрямку Анастасія Золотарьова, у випадку повного зупинення електропостачання українці зможуть придбати квиток на потяг прямо у вагоні. На випадок блекауту на залізничних вокзалах підготували генератори та резервні запаси тепловозів. Від міжнародних партнерів Укрзалізниця отримала:
- 35 генераторів;
- 50 дефібриляторів;
- 1200 базових аптечок;
- 200 професійних медичних рюкзаків;
- 22,5 тисячі термоковдр.
Готують до можливого блекауту й електрички приміського сполучення. Їх резервують дизелем. Водночас в Укрзалізниці не виключають можливості, що у випадку надзвичайної ситуації частота приміських рейсів буде зменшена.
Джерело – сайт “Дивогляд”
Як українцям отримати компенсацію за придбані генератори