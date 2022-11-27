Коли повернуть планові графіки вимкнення світла – прогноз від YASNO

В компанії YASNO розповіли, коли повернуть планові графіки вимкнення світла, передає NNS.

За словами генерального директора компанії YASNO Сергія Коваленко, українська енергосистема може перейти до звичних графіків відключення у понеділок або вівторок. Але цей перехід залежить від декількох чинників.

Коли повернуть планові графіки вимкнення

«Говоритимемо моїми персональними прогнозами. Я розраховую, що завтра чи у вівторок ми повернемося до звичних графіків. Але це залежить від запуску генерації та ще деяких моментів», сказав Сергій Клименко в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, 23 листопада росія завдала масового ракетного удару по енергетичній системі України. Після чого зупинилися три АЕС. Майже по всій території країни зникли світло, вода і тепло. Аби зігріти українців, у різних містах й селах почали відкривати Пункти незламності.

Коли українцям повернуть графіки відключень світла – відповідь Укренерго