Коли українцям повернуть графіки відключень світла – відповідь Укренерго

Наразі у більшості регіонів України застосовуються аварійні відключення електроенергії. Про те, коли українцям повернуть графіки відключень світла, розповів в ефірі Єдиних новин очільник НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький, передає NNS.

Українська енергосистема вже пройшла найскладніший етап після російської атаки 23 листопада, із виходом АЕС на максимальну потужність українці за декілька днів повернуться до графіків відключень світла, – сказав Кудрицький.

Він додав, що на вечір четверга всі області були заживлені, а енергосистема України знову з’єднана з енергосистемою Євросоюзу.

Всі три атомні станції, що розташовані на неокупованій території, працюють, водночас потребують певного часу для набрання потужності.

“Через 1-2 дні вони вийдуть на свою нормальну планову потужність, і ми очікуємо, що можна вже буде перевести наших споживачів замість аварійних на планові графіки”, – заявив Кудрицький.

А коли закінчаться відключення світла?

Проте, ситуація з подачею електроенергії в Україні залишається складною. Аварійні роботи тривають по всій країні — насамперед заживлюються об’єкти критичної інфраструктури: водоканали, теплокомуненерго, системи водовідведення тощо.

«Через специфіку атаки, яка спричинила зупинку атомних електростанцій, відновлення живлення в країні триває довше, ніж після попередніх атак. Ми підготували енергетичну мережу до включення в роботу електростанцій, але дефіцит потужності в системі — все ще 50%. Неможливо зараз назвати жодних точних термінів повного відновлення», — розповіли в Укренерго.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, з огляду на ситуацію стабілізаційні відключення можуть тривати до кінця опалювального сезону.

Відключення світла: у чому різниця між аварійними та стабілізаційними відключеннями — де дивитися графіки