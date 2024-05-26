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Графіки відключення світла на 27 травня: в яких регіонах будуть діяти

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Журналіст
Графіки відключення світла на 27 травня

27 травня в Україні будуть діяти графіки відключення світла з 06:00 до 24:00.

Про це повідомили в «Укренерго»,  передає сайт «новини України – НСН».

У понеділок графіки відключення світла будуть діяти для побутових та промислових споживачів у всіх регіонах України.

При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень. При цьому енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функції життєзабезпечення не обмежуються.

Графіки відключення світла на 27 травня

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 Головною причиною застосування графіків знеструмлення світла є наслідки ракетних ударів по українській енергетиці.  З березня по травень великі теплові та гідроелектростанції пережила 5 масованих обстрілів. Зараз вони не можуть виробляти таку кількість електроенергії, як раніше.

Ще новини України: Відключення світла по Україні – як дізнатися про графіки в різних областях

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