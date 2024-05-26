Графіки відключення світла на 27 травня: в яких регіонах будуть діяти

27 травня в Україні будуть діяти графіки відключення світла з 06:00 до 24:00.

Про це повідомили в «Укренерго», передає сайт «новини України – НСН».

У понеділок графіки відключення світла будуть діяти для побутових та промислових споживачів у всіх регіонах України.

При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень. При цьому енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функції життєзабезпечення не обмежуються.

Графіки відключення світла на 27 травня

Головною причиною застосування графіків знеструмлення світла є наслідки ракетних ударів по українській енергетиці. З березня по травень великі теплові та гідроелектростанції пережила 5 масованих обстрілів. Зараз вони не можуть виробляти таку кількість електроенергії, як раніше.

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