В Україні визнали електросамокати транспортними засобами: що відомо

В Україні визнали електросамокати, моноколеса та інші персональні засоби пересування транспортними засобами. Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський, передає НСН.

«Нарешті маємо визначення в законодавстві для самокатів та інших засобів електричної мікромобільності. Президент підписав законопроєкт 8172, в якому були враховані рекомендації, напрацьовані командою та спільнотою U-Cycle та партнерами, і підсумовані мною у ось цьому дослідженні», повідомив координатор ГО U-Cycle Богдан Лепявко

Він займається просуванням створення велосипедної інфраструктури в українських містах.

В Україні визнали електросамокати транспортними засобами

Тепер у законодавстві України легкі транспортні засоби поділені на дві категорії:

Легкий персональний електричний транспортний засіб : електродвигун – до 1000 Вт; максимальна конструктивна швидкість – до 25 км/год;

Низькошвидкісний легкий електричний транспортний засіб – потужність двигуна – понад 1000 Вт, максимальна конструктивна швидкість – до 50 км/год, маса – не більше 600 кг (подібні засоби пересування з можливою швидкістю понад 50 км/год згідно із законом вважаються мотоциклами).

За словами Левка, зазвичай у Європі транспортні засоби з першої категорії прирівнюються до велосипедів, а з другої – до мопедів. Однак в Україні такі правила ще не ухвалені.

«Іноді можуть робити якісь винятки (наприклад, рух тротуарами з додатковим обмеженням швидкості). Але навіть це вже не так страшно, коли є такий поділ, бо очевидно, що пристроїв, швидше за 25 км/год, на тротуарах точно не буде», зазначив Лепявко.

Він зазначив, що такі правила та винятки з них ефективніше застосовувати на рівні міст, а не одразу всієї країни.

«Це європейський підхід, і він розв’язує руки транспортним планувальникам: дозволяє пріоритезувати певні види транспорту, регулювати їхню швидкість на конкретних вулицях, за необхідності вносити зміни», додав Лепявко.

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