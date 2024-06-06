У «Дії» зʼявилося посвідчення ветерана: хто може оформити

5 червня у «Дії» зʼявилося посвідчення ветерана. Його зможуть оформити ветерани війни, учасники Революції гідності і члени родин полеглих захисників України.

Про це повідомив Михайло Федоров, передає сайт «новини України – НСН».

«Запустили один із найочікуваніших документів для наших захисників. Тепер посвідчення ветерана буде завжди під рукою, не потрібно носити із собою паперовий аналог», йдеться у повідомленні.

У «Дії» зʼявилося посвідчення ветерана

Оформити посвідчення можуть

учасник бойових дій,

людина з інвалідністю внаслідок війни,

учасник війни,

постраждалий учасник Революції гідності,

член сім’ї загиблого ветерана війни,

член сім’ї загиблого захисника і захисниці України.

Для цього у додатку треба прогортати документи. Потім натиснути «Додати документ» і вибрати «Посвідчення ветерана». Надати дозвіл на отримання даних та натиснути «Додати посвідчення». Через декілька хвилин посвідчення ветерана з’явиться в застосунку.

Ще новини України: Церковний календар на червень 2024 року: коли будемо святкувати Трійцю