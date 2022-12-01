Чи буде дефіцит пального в Україні – розповіли в уряді

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, чи буде дефіцит пального в Україні, передає NNS.

Зараз спостерігається масовий попит на імпорт бензинових та дизельних генераторів. У зв’язку з цим може зрости попит на автомобільне паливо, але його дефіцит не прогнозується.

Чи буде дефіцит пального в Україні

«В умовах збільшення імпорту дизельних та бензинових генераторів розуміємо, що попит на паливо може зрости. Але його дефіцит Міністерство економіки не передбачає. Уряд перебуває у постійному діалозі з мережами пального та уважно стежить за балансом імпорту та споживання», сказав Денис Шмигаль.

Останніми місяцями, імпорт бензину та дизелю становить близько 700 тисяч тонн. Це дає змогу забезпечити потреби споживачів.

Нагадаємо, минулого тижня ДСНС нагадала українцям правила використання генераторів, оскільки, через неправильне їх використання в Україні зафіксували летальні випадки. 24 листопада через порушення експлуатації генератора у селі Бобриця Київської області загинув місцевий мешканець, а його дружину госпіталізували медики. Родина використовувала генератор для освітлення своєї оселі в приміщенні.

Джерело – сайт “ЕспрессоТВ”

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