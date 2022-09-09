Ірина Верещук розповіла, де з 1 жовтня переселенці зможуть отримати соціальну допомогу. В усіх областях України створять Єдину інформаційну систему соціальної сфери.

Метою її впровадження є, щоб кожен переселенець отримував послуги за місцем свого фактичного перебування. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Урядовий квартал».

«Органи соціального захисту надаватимуть послуги незалежно від того, яка адреса вказана у людини в документах. Наприклад, коли людина переїхала з міста Харків, отримала довідку ВПО у Львові, а потім перемістилася у Тернопіль, то всі питання вона зможе вирішити у фактичному місці перебування. В умовах повномасштабної війни ми маємо максимально убезпечити наших людей і спростити для них надання послуг», розповіла Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

В тестовому режимі вищезгадана система вже працює у Житомирській, Рівненській та Вінницькій областях.

Проте вже з наступного місяця внутрішні переселенці у будь-якому регіональному управлінні соціального захисту зможуть:

швидко змінити у довідці ВПО неактуальне місце проживання;

виправити помилкові чи некоректні дані у заяві на отримання довідки ВПО;

з’ясувати й усунути причину затримки допомоги на проживання.

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