В Україні запровадять нову унікальну соціальну допомогу з Дії: хто може її отримати

Уряд країни запровадив нову унікальну соціальну допомогу з Дії. Які категорії громадян зможуть її отримати

Отримати допомогу зможуть майже 2 мільйони сімей та 5 мільйонів літніх людей та осіб з інвалідністю. Такі громадяни будуть отримувати гарантовану державну допомогу. Про це розповіла Міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Технофан.

Ця допомога консолідує різні види держдопомоги, що передбачені на сьогодні у більш ніж 10 нормативних актах, які можуть надаватися українцям протягом усього їхнього життя.

Марина Лазебна, Міністр соціальної політики додала, що впровадження даної допомоги дозволить забезпечити виконання Конвенції МОП 102 щодо мінімальних норм соціального забезпечення, ратифікованого Україною.

Важливо знати, що розмір універсальної соцдопомоги залежить від рівня доходів, а також складу домогосподарства і гарантуватиме мінімально необхідний для життя рівень, насамперед тим українцям, які є непрацездатними.

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