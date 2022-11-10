Чи потрібно переселенцям надавати довідку з роботи при оформленні дитини у садочок, – роз’яснення Мінреінтеграції

В Мінреінтеграції відповіли на питання, чи потрібно переселенцям надавати довідку з роботи при оформленні дитини у садочок. Як правило, переїхавши на нове місце проживання люди починають шукати роботу.

Останнім часом у дитячих садочках почали вимагати від батьків надання довідок з місць роботи. При цьому адміністрація посилається на рішення органів місцевої влади. Про це NNS дізнався з повідомлення Мінреінтеграції у соціальній мережі “Фейсбук”.

Згідно чинного законодавства, довідка про працевлаштування батьків при оформленні дитини у дошкільний навчальний заклад не потрібна.

Що потрібно надати батькам при оформленні дитини у садочок:

свідоцтво про народження дитини;

медичну довідку про стан її здоров’я;

заяву.

Для оформлення дитини до садка переселенцям додатково може знадобитися довідка про їх взяття на облік ВПО.

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